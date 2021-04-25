شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يعزي رئيس الوزراء العراقي في ضحايا حريق مستشفي ابن الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً مساء اليوم بـ"مصطفي الكاظمي" رئيس وزراء العراق، حيث عبر عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويُسكنهم فسيح جناته ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.