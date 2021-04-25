شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في ظل زيادة أعداد إصابات كورونا.. واشنطن سترسل مساعدات وإمدادات طبية عاجلة إلى الهند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سترسل الولايات المتحدة مكونات لإنتاج لقاحات ومعدات طبية "على الفور" إلى الهند في ظل زيادة أعداد الإصابات بشكل حاد بفيروس كورونا في البلاد، وفق ما أعلن جايك سوليفان مستشار الأمن القومي لجو بايدن الأحد.



وقال سوليفان "حددت الولايات المتحدة المكونات اللازمة لإنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا في الهند والتي سيتم توفيرها على الفور"، دون الإشارة إلى إرسال لقاحات إلى هذا البلد الذي سجل الأحد حصيلة قياسية عالمية للإصابات بوباء كوفيد-19.