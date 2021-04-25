شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل سبعة رجال شرطة أفغان تزامناً مع انسحاب القوات الأجنبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول - (أ ف ب)

أفاد مسؤولون أفغان، بأن كميناً نصبه مقاتلون لحركة طالبان، أسفر عن مقتل سبعة من عناصر الشرطة الأفغانية على الأقل، كانوا في عداد قوة أمنية لحراسة مناجم نحاس في ولاية لوغار.

ووقع الهجوم مع إعلان القائد العسكري الأمريكي في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر بدء العمل لسحب القوات الأجنبية المتبقية في هذا البلد، تنفيذا لأوامر الرئيس جو بايدن. وقال ديدار لاوانغ المتحدث باسم حاكم ولاية لوغار لفرانس برس: «إن سبعة من رجال الشرطة قتلوا وجرح ثلاثة عندما نصب مقاتلو طالبان كميناً لسياراتهم في منطقة محمد أغا». كما أكدت شرطة الولاية الواقعة جنوب العاصمة كابول وقوع الهجوم.

وتملك أفغانستان التي تأثر اقتصادها بشدة، بسبب عقود من الصراع والفساد المستشري، احتياطات من النحاس والحديد والكوبالت والليثيوم. وقالت وزارة الداخلية الأفغانية الأحد إن طالبان نفذت ست هجمات انتحارية و62 تفجيراً خلال الأيام العشرة السابقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 60 مدنياً وإصابة 180.

وقال الجنرال ميلر قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان إن العمل بدأ لتسليم القواعد المتبقية للقوات الأفغانية، وسحب الجنود الأمريكيين والتابعين للحلف من البلاد.

وأضاف ميلر للصحفيين في كابول: «مع بدء سحب جميع الجنود الأمريكيين، سنسلم القواعد بشكل أساسي إلى وزارة الدفاع والقوات الأفغانية الأخرى، دون أن يسمي هذه القواعد.

وتابع:«جميع قواتنا تستعد الآن للتراجع. ورسمياً، فإن موعد الإخطار سيكون في الأول من مايو/أيار، لكن في نفس الوقت شرعنا باتخاذ إجراءات محلية». ولفت ميلر إلى أن الجيش سيسلم معداته التي لا يحتاج إلى سحبها، قائلاً:«نتطلع لضمان أن تمتلك قوات الأمن الأفغانية القواعد والمعدات اللازمة لعملها».

وأعلن بايدن في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيتم سحب جميع القوات الأمريكية المتبقية في أفغانستان بحلول الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر/أيلول، ما يسدل الستار على أطول حرب أمريكية خارج الحدود.

وتأخر الانسحاب نحو خمسة أشهر منذ الاتفاق بين طالبان والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لسحب جميع القوات الأجنبية. وقبل نحو عقد كان للولايات المتحدة ما يقارب 100 ألف جندي في أفغانستان، لكن هذا العدد انخفض إلى 2.500 خلال رئاسة ترامب.