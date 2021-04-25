شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تستعد لمساعدة الهند في مكافحة كوفيد ـ 19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل: «أ ف ب»

أعلن الاتحاد الأوروبي على لسان رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لايين، الأحد، الاستعداد لتقديم المساعدة للهند لمكافحة تسارع انتشار وباء كوفيد ـ 19، بعد تسجيل البلاد حصيلة قياسية، من خلال تفعيل آلية الحماية المدنية.

وكتبت فون دير لايين على «تويتر»: «الاتحاد الأوروبي يجمع موارده للاستجابة بسرعة لطلب الهند للحصول على المساعدة من خلال الآلية الأوروبية للحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي» معبرة عن «قلقها من الوضع الوبائي» في هذا البلد.

وغرّد المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش، موضحاً أن مركز تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ الذي يقع في صلب هذه الآلية، كان ينسق مع «الدول الأعضاء في الاتحاد حول استعدادها لتوفير الأكسجين والعلاجات في حالات الطوارئ».

وأنشئت آلية الحماية المدنية الأوروبية عام 2001، وهي تسمح لدول الاتحاد بالمشاركة في تنسيق مساعداتها، ونشر الموارد في أنحاء العالم في حال حدوث حالة طوارئ واسعة النطاق لا يمكن لبلد محدد معالجتها بمفرده.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا، ميركل، الأحد، أن حكومتها تستعد لتقديم مساعدة عاجلة للهند. وقالت: «إلى الشعب الهندي، أريد أن أعبر عن تعاطفي الكامل وسط هذه المعاناة الرهيبة التي يسببها كوفيد ـ 19 من جديد للسكان».

وسجلت الهند، الأحد، 350 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في عدد قياسي عالمي.