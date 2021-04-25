شكرا لقرائتكم خبر عن خططت لتفجيرات..جيش الجزائر يحبط مؤامرة لحركة انفصالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الجزائري، الأحد، عن إحباط مؤامرة خطرة، لحركة «ماك» الانفصالية، استهدفت تنفيذ تفجيرات والقيام بأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية بعدة المناطق، لاستخدامها بعد ذلك كذريعة لاستجداء التدخل الخارجي في شؤون البلاد.

وجاء الإعلان في بيان نشرته وزارة الدفاع الجزائرية على حسابها في موقع «فيسبوك»، أوضحت فيه أنه «استكمالاً للتحقيقات الأمنية المتعلقة بالعملية المنفذة في أواخر شهر مارس/ آذار 2021، والمتعلقة بتفكيك خلية إجرامية متكونة من منتسبين للحركة الانفصالية (MAK) من المتورطين في التخطيط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية بمناطق عدة، إضافة إلى حجز أسلحة حربية ومتفجرات كانت موجهة لتنفيذ مخططاتها الإجرامية، تم الكشف عن الإعداد لمؤامرة خطرة تستهدف البلاد من طرف هذه الحركة».

وتابعت الوزارة، أنه «اتضح من خلال الاعترافات الخطرة التي أدلى بها العضو السابق في الحركة التخريبية المدعو ح. نور الدين، للمصالح الأمنية عن وجود مخطط إجرامي خبيث يعتمد على تنفيذ هذه التفجيرات، ومن ثم استغلال صور تلك العمليات في حملاتها المغرضة والهدامة كذريعة لاستجداء التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية». وكشف البيان عن تلقي عناصر عدة منتمية للحركة الانفصالية، تدريبات قتالية في الخارج، وبتمويل ودعم من دول أجنبية.

وأوضحت الوزارة: إن العملية الأمنية لا تزال متواصلة لتوقيف جميع المتورطين في هذه المجموعة التخريبية التي تستهدف زعزعة أمن ووحدة البلاد.