شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتلقى لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد، لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا، في إطار حملة تطعيم على مستوى البلاد، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

ولم يذكر بيان الرئاسة تفاصيل عن نوع اللقاح الذي تلقاه السيسي. وبدأت مصر في إعطاء جرعات من لقاح «أسترازينيكا» بموجب اتفاق «كوفاكس» العالمي؛ لتوفير اللقاحات للبلدان منخفضة الدخل، فضلاً عن جرعات من لقاح تنتجه شركة «سينوفارم» الصينية.

وقال مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، عوض تاج الدين، لقناة محلية الجمعة، إن نحو نصف مليون شخص في مصر تلقوا التطعيم حتى الآن. وسجلت مصر السبت، 912 إصابة جديدة من فيروس كورونا، و39 وفاة.