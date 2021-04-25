شكرا لقرائتكم خبر عن فوز لايبزيغ يؤجل حسم اللقب مجدداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - (أ ف ب)

أجّل نادي لايبزيغ لليوم الثاني على التوالي، تتويج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، بتحقيق انتصار 2- صفر على ضيفه شتوتغارت ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من البوندسليجا الأحد.

وكان ماينتس أرجأ السبت حسم اللقب بإسقاطه بايرن المتصدر 2-1، وكانت خسارة لايبزيغ ستوفّر عليه الانتظار حتى المرحلة المقبلة للتتويج. وسجل هدفي لايبزيغ المالي أمادو هايدارا (46) والسويدي إميل فورسيبرغ (67 من ركلة جزاء). ولعب شتوتغارت أغلب المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه الفرنسي ناويرو أحمدا (19 عاماً) في الدقيقة 14.

وبالتالي كرر فريق المدرب يوليان ناغلسمان فوزه على شتوتغارت؛ إذ كان تفوق عليه في مرحلة الذهاب بهدف نظيف من توقيع الإسباني داني أولمو.

وعزز لايبزيغ بهذا الفوز وصافته للبوندسيلجا برصيد 64 نقطة، بفارق 7 نقاط عن بايرن الذي سيحسم اللقب التاسع توالياً بفوزه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في المرحلة المقبلة.