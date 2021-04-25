شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية غريزمان تُبقي برشلونة في صلب السباق على اللقب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - (أ ف ب)

حقق برشلونة انتصاراً صعباً ومهماً بفوزه على فياريال 2-1 الأحد بثنائية الفرنسي أنطوان غريزمان، ليشدد الخناق على أتلتيكو مدريد المتصدر في السباق إلى اللقب، ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل غريزمان هدفي برشلونة (28 و35)، بينما سجل النيجيري صامويل شوكويزي هدف فياريال اليتيم (26).

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثالث متساوياً في النقاط مع ريال مدريد، ولكن مع مباراة أقل في جعبته، فيما تجمد رصيد فياريال الذي يستضيف أرسنال الانجليزي في ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الخميس، عند 49 نقطة في المركز السابع.