شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر بخطى ثابتة نحو اللقب ويوفنتوس يتعثّر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما- (أ ف ب)

اقترب نادي إنتر خطوة مهمة في طريقه إلى الفوز بلقبه الأول خلال 11 عاماً، بعودته الأحد إلى سكة الانتصارات بفوزه على فيرونا بهدف نظيف، في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم التي شهدت أيضاً سقوط يوفنتوس في فخ التعادل 1-1 مع فيورنتينا.

وخطف إنتر انتصاره بصعوبة بهدف سجله ماتيو دارميان في الدقيقة الـ 76، ليرفع الـ«نيراتسوري» رصيده إلى 79 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه ميلان الذي يلعب الاثنين، فيما تجمد رصيد فيرونا عند 41 نقطة بالمركز العاشر.

وبدأ فريق المدرب أنتونيو كونتي المباراة بهجوم ضاغط، ولاحت أولى فرصه في الدقيقة الثالثة من المباراة، عندما انفرد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس بالمرمى بعدما وصلته تمريرة رأسية من البلجيكي روميلو لوكاكو من وسط الملعب، لكنه سددها بعيدة فوق المرمى.

كما كان المغربي أشرف حكيمي قادراً على التسجيل في أكثر من مناسبة، خصوصاً في الدقيقة 17 حينما سدد أرضية قوية من مشارف منطقة الجزاء أبعدها الحارس بصعوبة. وسنحت فرصة لفيرونا في الدقيقة 25، لكن الحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش كان بالمرصاد.

وانتظر إنتر حتى الدقيقة 76 لافتتاح التسجيل عن طريق البديل دارميان، بعدما توغل حكيمي ولعب كرة إلى الإيطالي في الجهة اليسرى، ليتوغل الأخير بين المدافعين ويسددها في الشباك. وأدرك فيرونا التعادل في الدقيقة 83، لكن الحكم ألغاه بعد تدخل من لاعب فيرونا على هندانوفيتش، لينهي إنتر المباراة بهدف نظيف ويخطف ثلاث نقاط ثمينة.

موراتا ينقذ يوفنتوس

وعاد يوفنتوس إلى مسلسل التعثر مجدداً بتعادله مع مضيفه فيورنتينا 1-1 حيث يواجه خطر عدم بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتقدم فيورنتينا عن طريق الصربي دوشان فلاهوفيتش (29 من ركلة جزاء)، فيما عادل الإسباني ألفارو موراتا النتيجة ليوفنتوس (46).

وبهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا، قد يخسره في حال فوز او تعادل أتالانتا ضد ضيفه بولونيا لاحقًا، وعلى بعد ثلاث نقاط من نابولي الخامس الذي يحل على تورينو الاثنين. فيما استقر فيورنتينا في المركز الـ14 برصيد 34 نقطة.