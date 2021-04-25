لعبة التجارة بين الهند وبريطانيا

ألغى بوريس جونسون زيارته المقررة إلى الهند بعد تفاقم حالات الإصابة بفيروس كورونا، وخروجها عن السيطرة. وتم تحويل المحادثات الثنائية عبر الإنترنت، بالطريقة التي فعلها الكثير منا في العام الماضي وحتى اليوم، طريقة لا تقلّل بأي حال من أهمية المواضيع التي سيُجريها، هو ورئيس الوزراء الهندي، في الأسابيع المقبلة.

يأتي الحوار في لحظة حاسمة بالنسبة إلى موقف الهند المتغير في العالم، ولدى المملكة المتحدة فرصة للعب دور مهم في هذا التوقيت. دعونا لا ننسى أن علاقات المملكة المتحدة مع الهند تأتي على خلفية المراجعة المتكاملة للأمن، والدفاع، والتنمية، والسياسة الخارجية، التي صدرت الشهر الماضي، وصُممت من أجل تشكيل أولويات المملكة المتحدة وسياساتها الخارجية والدفاعية، والأمنية والإنمائية لمرحلة ما بعد «بريكست».

ويعِدُ بوريس جونسون بأن شراكة تجارية معززة مع الهند يمكن أن تؤدي إلى اتفاقية تجارة حرة كاملة. وهناك أسباب تجارية مهمة لهذه الاتفاقية، ولكنها مدفوعة أيضاً بأسباب جيوسياسية قوية، يتعلق جزء منها بانضمام المملكة المتحدة إلى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، (ثالث أكبر كتلة تجارة حرة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي)، ما يشير إلى إعادة توجيه السياسة التجارية في القرن الـ21.

كما أن إمكانية دمج الهند في تحالف من الدول، بما في ذلك أعضاء اتفاق المحيط الهادئ، يمكن أن يكون بمثابة حصن ضد بعض الآثار الأكثر ضرراً لتشوهات السوق والسياسات الأمنية في الصين.

وبالنسبة إلى المملكة المتحدة، ستكون الأولوية للخدمات المالية، والوصول إلى الخدمات القانونية، وخفض التعاريف الجمركية. وسيكون هناك أيضاً تأكيد على التزام المملكة المتحدة بعدم فرض حظر على الزراعة الهندية التي تنتهك اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتدابير الصحة النباتية، كما فعل الاتحاد الأوروبي في الماضي.

وتبلغ قيمة التدفقات التجارية الثنائية حالياً 15.7 مليار دولار في السلع، و18.9 مليار دولار في الخدمات، والمجالات مفتوحة لزيادة هذه الأرقام. ولكن سرعان ما تتضاءل الأسباب التجارية المهمة لصفقة جديدة أمام النزاع الإقليمي. إذ تشكل الصين تهديداً ليس للمملكة المتحدة فقط، ولكن للهند أيضاً. فالأخيرة محاطة بوجود عسكري صيني كبير في سريلانكا، وباكستان.

وتجد الهند نفسها على مفترق طرق، وعليها الآن أن تختار المحور الذي ستؤسس عليه سياستها الخارجية المستقبلية. ويجب أن يوضح رئيس الوزراء أنه بينما ترحب المملكة المتحدة بعلاقة أعمق مع الهند، فإن هذا سيعتمد في النهاية على ما إذا كانت الهند تؤيد، قولاً وفعلاً، حماية حقوق الملكية.

وستساعد العلاقة القوية بين المملكة المتحدة والهند في جعل بريطانيا شريكاً أكثر جاذبية في اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ.

«سيتي إيه إم»