شكرا لقرائتكم خبر عن حيوان غريب بحجم القلم في حديقة حيوان بريطانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا تزال حديقة حيوان «بريستول» البريطانية، تبحث عن اسم جديد، وتصنيف لحيوان من القوارض، صغير الحجم، بطول القلم، لكنه يجمع بين صفات الغزال والفأر الملاوي الرائع.

والحيوان الصغير الذي يعتقد بأنه حيوان «الطرغول» الذي اعتقد سابقاً بانقراضه، هو الثاني من نوعه الذي تستقبله حديقة الحيوان البريطانية، بعد آخر ولد قبل عشر سنوات. ويشبه المخلوق الصغير يملك تكوين الفأر، إلا أن له أرجلاً طويلة ووجهاً أقرب للغزال، ويقف على ارتفاع 20 سم فقط من كتفه، وفقاً لموقع «ديلي ميل».

ويتوقع الخبراء، أن حجم الحيوان لن يزداد كثيراً مع اكتمال نموه الذي لن يتجاوز 1.5 كلجم. ويرتبط «الغزال الفأر» ارتباطاً وثيقاً بالغزلان، ويتغذى على الزهور والمواد النباتية، وتجوب الغابات في موطنها الأصلي جنوب شرق آسيا.

ولعقود عدة اعتقد علماء الحيوان بانقراض «الغزال الفار»، قبل أن ترصده كاميرات وسط غابات جنوبي الفلبين بعد اختفائه منذ الثمانينات.