شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التمويل يعتذر وشيفرين يصنف الأندية لـ 3 مجموعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

اعتذر بنك JP Morgan الأمريكي عن عدم دعم مشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي، وأصدر بياناً رسمياً اعترف فيه بعدم تقييمه ردة فعل المشجعين بالشكل الصحيح.

وقال البنك الذي شاركه العديد من فروعه لتوفير تمويل بقيمة 2.8 مليار استرليني كرأس مال مبدئي للبطولة: «نحن بوضوح أسأنا تقييم نظرة المشجعين في العالم وتأثيرالمشروع على الكرة مستقبلاً وسنتعلم من أخطائنا».

وتضمنت الشراكة المصرفية شخصيات مثل مشجع أرسنال الهندي فيزواس راجافان (54 عاماً) المدير التنفيذي للبنك في أوروبا ودانييل بينتو (58 عاماً) أحد رؤساء البنك، وعلّق مصدر في البنك: «عملنا يتضمن تقديم حلول مالية لكننا لم نكن مهندسي البطولة».

من جهته، تحدث المحامي السلوفيني ألكسندر شيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مقابلة حصرية مع ميل أون صنداي بعد الأسبوع العاصف، وقال: «كان أسبوعاً مليئاً بالضغوط، شعرت كأنني وضعوني في غسالة ملابس، ذهبت إلى سويسرا السبت من سلوفينيا، وقدت السيارة مسافة 8 ساعات وكنت جاهزاً لإعلان الإصلاحات وكل شيء بل وفكرت في شكر أنيللي، مالك اليوفنتوس لكنني غيرت الخطبة 4 مرات، كانوا يعدون لإعلان بطولة السوبر ولم يبلغوني، كذب عليّ أنيللي، نائب شيفرين السابق، وقال لي إنها كذبة، ليست صحيحة وفي نهاية المطاف حصل ما كنت أخشاه وتوجب علي سرد ما جرى».

وعبر شيفرين عن سعادته بردة فعل المشجعين وقال: «تأثرت جداً برفض المشجعين للمشروع، لا أقول ردة فعل مشجعي الكرة فقط بل كل المجتمع، لم يسبق لي أن رأيت ردة فعل قوية بهذا الشكل، يويفا قام بواجبه والأندية التي دعمتنا قامت بواجبها وطبعاً الحكومة البريطانية لعبت دوراً كبيراً لكن الجانب الأكبر من العمل قام به المشجعون، الجميع اتفقوا على أن ليس كل شيء يمكن أن يكون سلعة للبيع وأنه لا يمكن محو التاريخ والأشياء التي نحبها بالمال، لا يمكن أن يقول شخص لدي مال كثير وساشتري كل شيء، هذا لا ينفع».

وعن العقوبات التي تنتظر الأندية خصوصاً ريال مدريد وبرشلونة واليوفنتوس، قال شيفرين: «سنرى، الجميع يجب أن يتحملوا عواقب فعلتهم، لا يمكننا التظاهر بأن شيئاً لم يحصل لكن بالنسبة لي لن أعامل الأندية الإنجليزية الستة التي أعلنت انسحابها أولا كبقية الأندية، لا شك أن فيك شيئاً من العظمة لتقول أنا أخطأت، أعتقد أن هناك 3 مجموعات من الأندية الـ12: الأندية الإنجليزية الـ6 التي انسحبت أولاً ثم مجموعة أتلتيكو مدريد وميلان وإنتر ميلان التي انسحبت لاحقاً ثم المجموعة التي تعتقد أن الأرض مسطحة وأن دوري السوبر ما يزال قائماً، هناك فارق كبير بين المجموعات الثلاث».

المشجعون لهم صوت في «يويفا»

أكد شيفرين أهمية الاستماع لآراء المشجعين، وقال: «تحدثت مع زملائي في يويفا من أجل التواصل مع مجموعات المشجعين والبدء بحوار بناء، مشكلة المشجعين أنهم كمجموعة منقسمين، مثلاً هناك مشجعون لريال مدريد يؤيدون دوري السوبر ومشجعون يدعمون يويفا لكن الأهم أننا سنبدأ حواراً مع المشجعين وسنحاول التحدث لأكبر عدد منهم».