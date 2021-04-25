شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: 45تريليون جنيه من الخزانة العامة لصناديق المعاشات خلال 50 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة ستتحمل نحو 45 تريليون جنيه لصالح صناديق المعاشات خلال 50 عاما، موضحا أن ما تم تخصيصه من الخزانة لصالح صناديق المعاشات خلال 21 شهرا بلغ نحو 288 مليار جنيه، وأنه بناء على الدراسة الاكتوارية سيصل هذا المبلغ إلى نحو 45 تريليون جنيه خلال 50 عاما.

وتقضى المادة رقم (111) من القانون رقم (148) لسنة 2019 والتى تقضى بأن تتحمل الخزانة العامة مبلغ 170 مليار جنيه سنويا (والذى يزاد بنسبة 5,9% مركبة سنوياً) لصالح الهيئة القومية للتأمین الاجتماعى مقابل إسقاط كافة المديونيات المُستحقة على الخزانة العامة لصالح الهيئة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه.

وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة البيان المالى الذى ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، أن التزامات وزارة المالية تجاه صناديق المعاشات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لا تتمثل فى المديونيات فقط، إنما تضم أيضا الزيادات الدورية لأصحاب المعاشات.