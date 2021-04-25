شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب: تغليظ عقوبات ختان الإناث ضرورى لوقف الظاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أهمية موافقة مجلس النواب على تغليظ عقوبة ختان الإناث، لوقف تلك الظاهرة، موضحة أن أغلب عمليات الختان تكون مطببة، أي أن الذى يجريها أحد الأطقم الطبية.

وأضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن تغليظ العقوبة يمثل ضرورة قصوى من أجل مواجهة هذه الظاهرة التي يكون لديها آثار سيئة على صحة الإناث.

ولفتت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن التغليظ الذى تتضمنه العقوبات على ختان الإناث سيواجه بشكل قوى تلك الظاهرة، حيث ستكون العقوبة رادعة بشكل كاف، لافتة إلى أن هناك مناقشات قوية أجريت في البرلمان بشأن عقوبات ختان الإناث وضرورة تغليظها، وأكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق خطورة الختان على الإناث.

وفى وقت سابق وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، بأغلبية ثلثى أعضائه، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد،