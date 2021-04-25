التعليم: امتحان تكميلي لطلاب أولى وثانية ثانوي الراسبين مايو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، أنه سيتم إجراء امتحان تكميلي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي حال عدم اجتياز امتحانات الترم الثاني خلال شهر أبريل الجاري.

وقال حجازي لـ"الخليج 365"، إن نتيجة امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الحاصل عليها في شهر أبريل تمثل الدرجات الحاصل عليها في الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أنه في حال عدم حصول الطالب على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من درجات النهاية العظمى لمجموع الورقة الامتحانية، تعتبر نتيجة الطالب عدم اجتياز، مؤكدًا أنه سيتم إجراء امتحان تكميلي له خلال شهر مايو.

وقررت الوزارة أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية، بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان.