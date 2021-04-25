"دينية النواب" تطالب بإذاعة صلاة التراويح في مكبرات الصوت.. والأوقاف تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب جدلًا واسعًا، بسبب منع إذاعة صلاة التراويح عبر مكبرات الصوت، بعدما انتقد النائب ثروت سويلم، قرار وزارة الأوقاف وتوجيهاتها للمديريات حول ذلك الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، وحضور الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالأوقاف، والمهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الأوقاف، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بارتفاع إيجار أراضي الهيئة.

ووجّه سويلم حديثه لرئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، متسائلًا عن أسباب عدم إذاعة التراويح عبر مكبرات الصوت، لافتًا إلى أن المواطنين بمحافظة الشرقية عبروا عن استياءهم من الأمر.

وتابعت: "ليس مواطني الشرقية فقط هم الذين استاءوا من ذلك، كل الناس ضد منع إذاعة صلاة التراويح بالمكبرات باعتبارها أحد أبرز مظاهر الشهر الكريم"، وأضاف: "الإخوة المسيحيين يستمتعون أيضًا بإذاعة صلاة التراويح بالمكبرات كأحد مظاهر البهجة في رمضان".

من ناحيته علق أسامة العبد وكيل اللجنة الدينية قائلًا: "سألني صديق قبطي عن عدم إذاعة التراويح، وأكد لي أنه يستمتع بإذاعة التراويح ويجب إذاعتها بالمكبرات".

واتفق أعضاء اللجنة جميعهم مع مطالب النائب ثروت سويلم بضرورة إذاعة التراويح عبر مكبرات الصوت، معربين عن تضامنهم الكامل مع ذلك الطلب.

ومن ناحيته أعلن الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني في الأوقاف، موافقة الوزارة على إذاعة صلاة التراويح بالمكبرات في المساجد في كافة أنحاء الجمهورية قائلًا: "سنخطر كل المديريات بذلك وأنه لم يكن هناك مانع للمكبرات في صلاة التراويح".

ومن ناحية أخرى، أوصت اللجنة بضرورة حضور وزير الأوقاف للرد على طلبات الإحاطة الخاصة بذلك بعد طلب النواب بضرورة أن تعيد لجنة التسعير تقييم أسعار أراضي الأوقاف.

وقال الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب بالشرقية، إن الأهالي بالشرقية يستغيثون بسبب ارتفاع قيمة الإيجارات أراضي الأوقاف ما يجعلها عبء على الفلاح.

من ناحيته قال المستشار أسامة الورداني المستشار القانوني للهيئة، إن القيمة التسعيرية ليس قرار هيئة الأوقاف، لكن وضعتها لجنة مشكلة من وزارات الزراعة والري الأوقاف.

وتابع: "وضعت اللجنة معايير منضبطة منها البعد والقرب ومراعاة القيمية التسويقية الأراضي، وأكد الورداني أن الدولة المصرية حريصة على مصلحة المواطن".