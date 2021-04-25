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صحيفة إسرائيلية: جانتس سيطالب بتعيينه وزيرًا دائمًا للعدل

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محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، أنه سيطالب بتعيينه وزيرا للعدل ، بعد أمر المحكمة العليا للحكومة، والذي بموجبه يجب تعيين وزير عدل دائم في غضون 48 ساعة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن جانتس: "فى اجتماع الحكومة سوف اطالب بتعيينى وزيرا دائما للعدل من أجل مواصلة الحفاظ على الديمقراطية ووفقا للاتفاق الموقع مع الليكود".

وأضاف: "لن أعطي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى موطئ قدم. لسنا بحاجة إلى 48 ساعة لذلك، يمكننا إجراء استفتاء في غضون 48 دقيقة ووقف انتهاك سيادة القانون".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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