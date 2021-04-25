الجالية السودانية توزع ١٦٥ كرتونة رمضانية على السودانين في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

وزع المكتب التنفيذى للجالية السودانية فى أسوان اليوم الأحد، 165 كرتونة صائم على أبناء الجالية فى عدد من قرى ومراكز أسوان، وذلك تحت رعاية كمال محمود حسين رئيس الجالية بالإنابة بمحافظة أسوان.

وقالت أم النصر عبد الرحيم الحاج، الأمين العام للمكتب التنفيذى للجالية، إنه جرى توزيع هذه الكراتين الرمضانية على المستحقين من ذوى الدخل المحدود من السودانيين بهدف رفع العب عنهم خلال شهر رمضان المعظم.

وأضافت أن هذه الكراتين تبرع بها أهل الخير من التجار السودانيين بمركز دراو، بالإضافة إلى تبرعات من المصريين فى مدينتى دراو أسوان، وتتطلع الجالية إلى زيادة عدد الكراتين الرمضانية خلال الأيام المقبلة.