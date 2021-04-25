تشييع جثمان أشهر "عشماوي" بمصر في مسقط رأسه بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

شيع المئات من أهالي قرية منية سمنود التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم، جثمان حسين القرنى الفقي، الشهير بعشماوي أشهر منفذ أحكام الإعدام وذلك بعد وفاته أمس بالقاهرة.

جرى نقل الجثمان إلى مسقط رأسه بقرية منية سمنود لدفنه حيث أدى أشقاؤه وأقاربه صلاة الجنازة عليه عند المقابر وتم تشييع الجثمان بمقابر العائلة.

نفذ حسين عشماوي 1070 حكمًا بالإعدام منها 20% سيدات معظمهن قتلن أزواجهن ودخل موسوعة جينيس كأكثر من نفذ أحكام بالإعدام على مستوى العالم، منذ عام 1990 حتى بلوغه المعاش عام 2011.​