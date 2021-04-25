هذه خطة الأردن للعودة إلى الحياة الطبيعية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 07:24 مساءً - قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام صخر دودين، اليوم الأحد، إن بلاده تأمل بالوصول إلى ”صيف آمن“ وإلغاء كل أنواع الحظر والإغلاقات في الأول من تموز/يوليو المقبل.

وبين دودين، خلال مؤتمر صحفي عقد في مجلس النواب، إن ما اتخذته الحكومة من قرارات سابقة كان مبنيا على اعتبارات متعلقة بالوضع الوبائي.

ولفت إلى أن الحكومة ستتخذ قرارات تخفيفية الإثنين، مضيفا: ”ستسمعون أخبارا طيبة“.

وأضاف دودين، أن ”الحكومة تدرك أنه لا بد من الموازنة بين الجانبين الصحي والاقتصادي“.

وبين أن الفتح المتدرج لبعض القطاعات سيكون في شهر حزيران/يونيو المقبل، مشيرا إلى أن السماح بصلاة التراويح من أولويات الحكومة.

وأضاف دودين أن الحكومة لا تجلب إلا المطاعيم الآمنة، مؤكدا أنها تحمي من الدخول إلى المستشفى.

واجتمعت الحكومة مع مجلس النواب بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة ورئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات ولجنة الصحة النيابية لبحث الإجراءات التخفيفية التي ستتخذ خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان وعيد الفطر، بحسب قناة ”المملكة“.

وتراجعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن خلال الأسابيع القليلة الماضية وسجلت السبت 1259 إصابة و49 وفاة بعد أن كانت بلغت أرقاما قياسية الشهر الماضي، ووصلت إلى أكثر من تسعة آلاف إصابة وأكثر من 100 وفاة في 22 آذار/مارس.

وفي الإجمالي سجل الأردن أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا و8615 وفاة.

وقررت الحكومة الأردنية في آذار/مارس الماضي إعادة فرض حظر التجول ليوم الجمعة وزيادة ساعات حظر التجول الليلي ليصبح من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا (بدلا من العاشرة ليلا حتى السادسة صباحا).

كما قررت حينها غلق الحدائق العامة والنوادي الليلية والأكاديميات والأندية الرياضية، بعد تسجيل أرقام قياسية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا.

واتخذ الأردن منذ آذار/مارس من العام الماضي جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوباء في البلاد، حيث أغلقت الجامعات والمدارس وتم اعتماد التعليم عن بعد لمعظم المراحل التعليمية، فيما حظرت حفلات الزفاف ومجالس العزاء.

كما ألزم الأردن مواطنيه بوضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة وفرض غرامات على المخالفين شددها مؤخرا.

وبدأ الأردن في 13 كانون الثاني/يناير حملة تلقيح ضد فيروس كورونا، ومنح ”تراخيص طارئة“ لخمسة لقاحات هي: ”سينوفارم“ و“فايزر/بايونتيك“ و“أسترازينيكا“ و“جونسون آند جونسون“ و“سبوتنيك-في“، بحسب “إرم نيوز”.