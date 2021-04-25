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بعد حريق مستشفى ابن الخطيب… البيت الأبيض يعرض على العراق المساعدة

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

البيت الابيض

أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية عرضت على حكومة العراق المساعدة، في أعقاب الحريق المأساوي الذي أودى بأرواح 82 شخصا في مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

وأعرب مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان نشر على موقع البيت الأبيض اليوم الأحد، عن حزن الجانب الأمريكي لضحايا الحريق الذي أسفر أيضا عن إصابة 110 أشخاص على الأقل.

وتابع: “إننا على تواصل مع المسؤولين العراقيين وعرضنا عليهم المساعدة. تمثل شراكتنا الاستراتيجية مع العراق بالدرجة الأولى شراكة بين الشعبين، ونستعد لدعم حكومة العراق وشعبها في هذه اللحظة المأساوية”.

وقرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على خلفية هذا الحريق إعفاء وزير الصحة حسن التميمي ومسؤولين آخرين والتحقيق معهم.

ونجم الحريق الذي اندلع مساء أمس في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي في مستشفى ابن الخطيب عن انفجار عبوة أكسجين، ويعتقد أن سبب الحادث يعود إلى عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين أسطوانات الأكسجين المخصصة للمصابين بفيروس المستجد، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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