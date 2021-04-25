عشرات المستوطنون اليهود يقتحمون باحات الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

المناطق - واس

اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 74 مستوطنا يهوديا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات، وتجولوا بشكل استفزازي ويؤدون طقوسا تلمودية.