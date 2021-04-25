شكرا لقرائتكم خبر عن بدء انسحاب القوات الأمريكية في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن قائد القوات الأجنبية في أفغانستان الجنرال الأمريكي سكوت ميلر اليوم الأحد بدء انسحاب منظم للقوات الأجنبية وتسليم القواعد العسكرية والمعدات للقوات الأفغانية.

وقال ميلر إنه ينفذ قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء أطول حرب أمريكية استنادا إلى أن هذه الحرب الطويلة في أفغانستان لم تعد من الأولويات الأمريكية. وقال ميلر إن القوات الأجنبية ستظل تمتلك "الوسائل العسكرية والقدرة على حماية نفسها بشكل كامل خلال عملية الانسحاب وستدعم قوات الأمن الأفغانية"