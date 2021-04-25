وزير الخارجية يوجه بفتح سجل التعازي جراء حادث أبن الخطيب

بغداد - ياسين صفوان - وجه وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأحد، بفتح سجل الكتروني لتلقي التعازي جرّاء الحادث المُفجِع الذي وقع بمستشفى ابن الخطيب في بغداد.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012