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وزير الخارجية يوجه بفتح سجل التعازي جراء حادث أبن الخطيب

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بغداد - ياسين صفوان - وجه وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأحد، بفتح سجل الكتروني لتلقي التعازي جرّاء الحادث المُفجِع الذي وقع بمستشفى ابن الخطيب في بغداد.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة، أحمدالصَحّاف في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين وجّه بفتح سجل الكتروني لتلقي التعازي في مقرّ الوزارة، من قبل البعثات الأجنبيّة والعربيّة والمنظمات الدوليّة المقيمة في العراق، وجميع سفارات وقنصليات العراق في العالم، جرّاء الحادث المُفجِع الذي وقع بمستشفى ابن الخطيب في بغداد".

ومساء أمس السبت، وقع حادث حريق في مستشفى أبن الخطيب المخصص لمرضى جائحة في العاصمة بغداد، أسفر عن وقوع العشرات من الضحايا بين شهيد وجريح.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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