انت الان تتابع خبر حادثة أبن الخطيب.. الكاظمي يصدر توجيهات جديدة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، جميع الوزارات بتقديم المساعدة لذوي شهداء مستشفى ابن الخطيب.
وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، إننا "نوجه جميع الوزارات بتقديم المساعدة لذوي شهداء مستشفى ابن الخطيب".
وأضاف، أننا "نوجه بنقل جرحى حادثة حريق ابن الخطيب ممن يحتاجون للعلاج إلى خارج العراق".
وبين الكاظمي أن "نقل الجرحى يتم بالتنسيق بين وزارة النقل بتوفير إمكانيات نقلهم، والصحة تقوم بدورها في توفير كل المستلزمات، والمالية بتوفير الأموال اللازمة".
وأضاف، أننا "نوجه بنقل جرحى حادثة حريق ابن الخطيب ممن يحتاجون للعلاج إلى خارج العراق".
وبين الكاظمي أن "نقل الجرحى يتم بالتنسيق بين وزارة النقل بتوفير إمكانيات نقلهم، والصحة تقوم بدورها في توفير كل المستلزمات، والمالية بتوفير الأموال اللازمة".