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حادثة أبن الخطيب.. الكاظمي يصدر توجيهات جديدة

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بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، جميع الوزارات بتقديم المساعدة لذوي شهداء مستشفى ابن الخطيب.
وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، إننا "نوجه جميع الوزارات بتقديم المساعدة لذوي شهداء مستشفى ابن الخطيب".

وأضاف، أننا "نوجه بنقل جرحى حادثة حريق ابن الخطيب ممن يحتاجون للعلاج إلى خارج العراق".


وبين الكاظمي أن "نقل الجرحى يتم بالتنسيق بين وزارة النقل بتوفير إمكانيات نقلهم، والصحة تقوم بدورها في توفير كل المستلزمات، والمالية بتوفير الأموال اللازمة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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