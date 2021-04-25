حادثة أبن الخطيب.. الكاظمي يصدر توجيهات جديدة

وبين الكاظمي أن "نقل الجرحى يتم بالتنسيق بين وزارة النقل بتوفير إمكانيات نقلهم، والصحة تقوم بدورها في توفير كل المستلزمات، والمالية بتوفير الأموال اللازمة".

بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، جميع الوزارات بتقديم المساعدة لذوي شهداء مستشفى ابن الخطيب.

محمد يوسف

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