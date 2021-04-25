شكرا لقرائتكم العثور على الغواصة الإندونيسية مشطورة.. و53 قتيلاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت البحرية الإندونيسية الأحد، العثور على الغواصة التي غرقت قبالة سواحل جزيرة بالي، وأكدت مصرع أفراد طاقمها البالغ عددهم 53.

وقال رئيس هيئة أركان البحرية يودو مارغونو، إنه تم العثور على الغواصة المشطورة ثلاثة أجزاء والتي فُقد أثرها الأربعاء، في قعر البحر قبالة سواحل بالي.

في حين أكد قائد القوات المسلحة الإندونيسية هادي تجاهجانتو للصحافيين، أن "أفراد الطاقم الـ53 جميعهم متوفون".

وشارك مئات العسكريين في عمليات البحث واستُخدمت طائرات وسفن حربية لتحديد موقع الغواصة "كري نانغالا 402" وهي ألمانية الصنع تمّ بناؤها قبل نحو أربعين وفُقد أثرها خلال تدريبات.

مساعدة من سنغافورة

وقالت السلطات إنها تلقت إشارات من الموقع على عمق أكثر من 800 متر في وقت مبكر الأحد، مشيرة إلى أنها استخدمت غواصة إنقاذ قدّمتها سنغافورة للحصول على إثبات بصري.

كما أوضح تجاهجانتو أنه تم العثور على أجزاء أخرى من الغواصة الأحد، بما في ذلك مرساة وبزات للسلامة يرتديها أفراد الطاقم.

الرئيس يستبق ويعزي

ولم ينتظر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الأحد، تأكيد مصرع أفراد الطاقم وبادر قبيل ذلك إلى تقديم تعازيه لعائلاتهم.وقال في وقت سابق للصحافيين "نحن الإندونيسيين نرغب في التعبير عن حزننا العميق لهذا الحادث وخصوصاً لعائلات أفراد طاقم الغواصة".

كما أضاف "كانوا أفضل أبناء الأمة، أفضل الوطنيين الذين يحمون سيادة الأمة".

يشار إلى أن البحرية الإندونيسية كانت قدرت بأن احتياطات الأكسيجين التي كان يملكها أفراد الطاقم في حال حصول عطل كهربائي، تكفي لمدة 72 ساعة وتم تجاوز هذه المهلة في وقت مبكر السبت، ما جعل من بقائهم على قيد الحياة أمرًا غير مرجح.

فيما غيّرت هيئة الأركان رسمياً وضع الغواصة من "مفقودة" إلى "غارقة"، الأمر الذي تبلغ به ويدودو الأحد.

لا أمل

وأتى إعلان غرق الغواصة كطريقة للقول إنه لا يوجد أي أمل بالعثور على ناجين.

ولم تقدّم السلطات تفسيرات محتملة لهذا الغرق إلا أنها أشارت إلى أن الغواصة قد تكون تعرّضت لعطل منعها من العودة.

والد أحد قتلى الغواصة المنكوبة

يذكر أن الغواصة، وهي واحدة من خمس في الأسطول الإندونيسي، اختفت في وقت مبكر الأربعاء خلال تدريبات عسكرية في شمال جزيرة بالي.

ولم يشهد الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا من قبل حوادث خطيرة مرتبطة بغواصات إلا أن دولاً أخرى شهدت حوادث قاتلة.