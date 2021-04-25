شكرا لقرائتكم خبر عن بيرنلي يسحق ولفرهامبتون ويبتعد عن منطقة الهبوط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ولفرهامبتون - رويترز

سجل المهاجم كريس وود ثلاثة أهداف في الشوط الأول ليقود فريقه بيرنلي لفوز ساحق 4-0 على مضيفه ولفرهامبتون واندرارز الأحد ليخفف عن نفسه مخاوف الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكشف فريق المدرب شون دايك المشاكل الكبيرة في دفاع ولفرهامبتون، لينهي سلسلة من ثلاث هزائم متتالية ويصعد للمركز 14 بفارق تسع نقاط عن منطقة الهبوط.

وقال الدولي النيوزيلندي وود لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "بالطبع لم تكن النتائج تسير في صالحنا خلال آخر ثلاث مباريات رغم أن الفريق لا يزال يلعب جيداً. نعلم أن مركزنا في أيدينا، وجعلنا هذا الانتصار في موقف أفضل حالياً".

وافتتح الفريق الزائر التسجيل في الدقيقة 15 عندما أساء مدافع أصحاب الأرض ويلي بولي التعامل مع كرة طويلة ليسيطر عليها وود وينهيها بقوة في الشباك.

وضاعف وود تقدم فريقه بعد ست دقائق عندما اخترق زميله دوايت مكنيل خط دفاع ولفرهامبتون وهيأ له فرصة كبيرة.

وتعاون هذا الثنائي من جديد مباشرة قبل نهاية الشوط الأول ليكمل وود الثلاثية، وهي الأولى له في الدوري الممتاز عندما تلقى تمريرة عرضية من مكنيل أودعها برأسه الشباك.

وأضاف آشلي وستوود الهدف الرابع للزوار في الدقيقة 58 عندما سدد من مسافة 15 متراً مستغلاً كرة هيأها له وود، ليحقق فريقه الفوز الأول في أربع مباريات ضمن منافسات الدوري.

وسجل ماتي فيدرا لاعب بيرنلي هدفاً بعد مرور أربع دقائق من الشوط الثاني، لكن محاولته ألغاها حكم الفيديو المساعد بسبب التسلل.

وبهذه الهزيمة، استمر ولفرهامبتون، الذي تجرع أكبر هزيمة على ملعبه في دوري الأضواء منذ 2012، في المركز 12.