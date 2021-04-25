شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قيمة الرسوم الجمركية المحصلة على السيارات العاملة فى مجال النقل السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020 ضريبة جمركية قدرها 5% من القيمة على سيارات الركوب الخاصة التي لا تتجاوز قيمتها 400 ألف جنيه والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحى.

ونصت المادة رقم 23 من قانون الجمارك على أنه تحصل ضريبة جمركية بنسبة (5%) من القيمة وبشرط المعاينة علي ما يستورد من سيارات الركوب الخاصة التي لا تتجاوز قيمتها أربعمائة ألف جنيه والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بما فيها السائق واللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي أو التوسع فيها طبقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977، بتنظيم الشركات السياحية وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، علي أن تؤدي الضريبة كاملة علي ما زاد عن القيمة المُشار إليها.

ويحدد قانون الجمارك في فصله الأول مهام مصلحة الجمارك، والتي تشمل أعمال الرقابة الجمركية لتأمين، وتيسير حركة التجارة الدولية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة والصادرة، وتحصيل كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها، بالإضافة إلى إدارة نظامي السماح المؤقت، ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع.