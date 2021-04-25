شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب توصي بتطوير موقف بمحافظة القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف دوريش، بشأن نقل الموقف بقريتي حلابة وصنافير – مركز قليوب – محافظة القليوبية، وذلك لما يسببه من معاناة لأهالي المنطقة والقرى المجاورة.

وأكد ممثل الحكومة للجنة، أن هناك خطة لتطوير وتأهيل هذا الموقف ضمن خطة تطوير المواقف، وهناك منحة منتظرة سيتم الصرف منها على عملية التطوير.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من تطوير الموقف محل طلب الإحاطة، موضحة أنها أعدت تقريرا في وقت سابق بشأن المحاور والركائز الرئيسية لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والحد من المواقف والساحات العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية وزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة، وحددت خارطة طريق للتطوير المؤسسي والتحديث للمنظومة.

وأوضحت اللجنة، أن أهداف تحديث وتطوير منظومة المواقف، هي التوسع في إنشاء مشروعات خدمية خاصة بالمواقف وذلك باستغلال الأراضي الفضاء غير المستغلة والمملوكة لجهات حكومية، وإقامة مواقف رسمية جديدة تُدار بأسلوب حضاري لا يتعارض مع اعتبارات حركة المرور والآمن العام، بغرض القضاء على المواقف العشوائية وتقنين أوضاعها ووضع خطة لتطويرها، وتطبيق أنظمة إلكترونية حديثة بإقامة بوابات إلكترونية لإحكام الرقابة وضبط حركة الدخول والخروج من المواقف لزيادة متحصلات الدولة وضبطها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على أموال الدولة المتحصلة من هذه المواقف من الإهدار وتنمية وتعظيم إيراداتها، وزيادة الرقابة على عملية تحصيل الكارتات والرسوم والمخالفات للسيطرة على المواقف العشوائية والحد من ظاهرة التحميل من خارج الموقف.