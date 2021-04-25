شكرا لقرائتكم خبر عن 60 معلومة هامة عن مجهودات الدولة للتنمية فى سيناء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن تسليط الضوء على حرص الحكومة على الاستمرار فى تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة لسيناء منذ عام 2014 ، وشمل التقرير عدد من الأرقام الهامة حول مشروعات التنمية في سيناء منذ عام 2014 وحتى الآن نستعرضها فيما يلى: