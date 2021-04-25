شكرا لقرائتكم خبر عن 60 معلومة هامة عن مجهودات الدولة للتنمية فى سيناء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن تسليط الضوء على حرص الحكومة على الاستمرار فى تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة لسيناء منذ عام 2014 ، وشمل التقرير عدد من الأرقام الهامة حول مشروعات التنمية في سيناء منذ عام 2014 وحتى الآن نستعرضها فيما يلى:
- الدولة أنفقت أكثر من 650 مليار جنيه على مشروعات تنمية سيناء منذ عام 2014.
- زادت الاستثمارات العامة الموجهة لسيناء خلال 8 سنوات بنسبة 415%.
- من المتوقع أن تصل الاستثمارات في سيناء إلى 10.3 مليار جنيه عام 2021/2022.
- وصل إجمالي مشروعات البنية التحتية في الطرق التى تم إنشاؤها نحو 2400 كم.
- إنشاء 4 أنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بمدن القناة.
- إنشاء 5 كبارى عائمة أعلى القناة لتسهيل حركة عبور المواطنين والبضائع
- تطوير ورفع كفاءة 6 موانئ، إلى جانب الانتهاء من تطوير منفذين بريين بمدينتى طابا ورفح.
- إقامة منطقة صناعية جديدة بوسط سيناء على مساحة 78.4 ألف فدان
- افتتاح أول مركز لخدمات المستثمرين بشرم الشيخ فى مارس 2021، ليخدم أكثر من 1300 شركة.
- تمويل 8317 مشروع من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة بلغت نحو 469.3 مليون جنيه.
- تمويل 814 مشروعًا من المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بتكلفة بلغت 130.3 مليون جنيه.
- استفاد من مشروعك عدد 201 من أهالى شمال سيناء من مشروعات صندوق التنمية المحلية، التى بلغت تكلفتها نحو 1.8 مليون جنيه.
- زيادة عدد المشتركين الذين تم توصيل التغذية الكهربائية لهم بنسبة 32.6%، ليصل إجمالى عدد المشتركين لنحو 258.7 ألف مشترك حتى مارس 2021.
- زيادة أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهود المختلفة بنسبة 15.6%، ليصل الإجمالى إلى نحو 14.1 ألف كم حتى مارس 2021.
- بلغت قيمة الاستثمارات فى مشروعات الكهرباء نحو 10 مليارات جنيه لتحقق بذلك فائضًا يتجاوز 25% حتى أكتوبر 2020.
- ربط 549 جهة من إجمالى 703 جهات فى إطار منظومة التحول الرقمى بمعدلات إنجاز تبلغ 78%.
- إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتى تعد أكبر محطة معالجة بالعالم، بتكلفة استثمارية بلغت نحو مليار دولار، وإجمالى طاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 5.6 مليون م3/يوم.
- إنشاء مشروع محطة معالجة مياه مصرف المحسمة، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 3.5 مليار جنيه، وإجمالى طاقة إنتاجية تبلغ مليون م3/يوم.
- إنشاء محطة تحلية بمدينة الطور بتكلفة تبلغ 550 مليون جنيه، وإجمالى طاقة إنتاجية تبلغ 30 ألف م3/يوم.
- تنفيذ 10 مشروعات صرف صحى بسيناء بقيمة 1.8 مليار جنيه.
- تنفيذ 39 محطة تحلية، بواقع 24 محطة تحلية مياه البحر، و15 محطة تحلية مياه الآبار.
- إنشاء نحو 47 ألف وحدة سكنية حتى أكتوبر 2020، بالإضافة إلى إنشاء 2794 منزلًا بدويًا.
- تنفيذ 2674 وحدة سكنية بجنوب سيناء بمناطق (الرويسات بشرم الشيخ- وادى البيضا بدهب- الحى الأول بأبو زنيمة- المزينة بنويبع)، وكذلك جار تنفيذ 412 وحدة سكنية بجنوب سيناء بمنطقتى الجبيل بالطور والطرابين بنويبع.
- إنشاء 18 تجمعًا تنمويًا متكاملًا بإجمالى مستفيدين بلغ 2122 مستفيدًا، بينما من المخطط إنشاء 8 تجمعات تنموية أخرى.
- استصلاح 275 ألف فدان من إجمالى 400 ألف فدان بمشروع تنمية سيناء بتكلفة 5 مليار جنيه.
- استزراع ما بين 70 إلى 100 ألف فدان وريها عبر سحارة سرابيوم، من خلال نقل مياه النيل إلى سيناء من أسفل قناة السويس.
- حفر 453 بئرًا بسيناء بتكلفة 4 مليار جنيه حتى أكتوبر 2020.
- صرف 61.3 مليون جنيه لتطوير وتنمية 10 قرى بسيناء.
- بلغت تكلفة تنفيذ مشروع توفير المياه لتطوير منظومة الزراعة ما بين 13 إلى 15 تجمعًا تنمويًا نحو 170 مليون دولار بنسبة تنفيذ بلغت 82%..
- تنفيذ 5907 أحواض سمكية ضمن مشروع الاستزراع السمكى حتى أكتوبر 2020.
- إنشاء 8 قرى للصيادين بإجمالى تكلفة 3.5 مليار جنيه، فضلًا عن تطوير بحيرة البردويل بشمال سيناء بتكلفة تبلغ 120 مليون جنيه.
- بلغت تكلفة المرحلة الأولى من مشروع حماية طابا من أخطار السيول 50 مليون جنيه.
- بلغت تكلفة تنفيذ بحيرة وحاجز خلفها بمدينة دهب، بسعة 100 ألف م3، 6 مليون جنيه، وذلك لحماية منطقة العصلة السكنية.
- تكلفة مشروع افتتاح متحف شرم الشيخ فى أكتوبر 2020 بلغت 812 مليون جنيه.
- خصصت وزارة السياحة 41 مليون جنيه لصالح مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة الذى يبدأ من سيناء، وتم إطلاق مشروع "التجلى الأعظم" بسانت كاترين، والذى يهدف لإنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس.
- تطوير المتاحف الأثرية والإقليمية بتكلفة بلغت نحو 302 مليون جنيه.
- بلغت تكلفة استكمال حفائر الآثار المصرية والإسلامية والقبطية نحو 12.5 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة استكمال ترميم الآثار المصرية نحو 4.4 مليون جنيه.
- إنشاء مطار البردويل الذى تبلغ سعته الاستيعابية 300 راكب/ساعة، فى حين تبلغ مساحته 320 ألف م2، بالإضافة إلى تطوير مطار سانت كاترين لتبلغ سعته الاستيعابية 600 راكب /ساعة، مقارنة بـ 80 راكب حاليًا، حيث تبلغ مساحة المطار الحالية 2 مليون م2.
- إنشاء وتطوير 131 مدرسة تضم 1300 فصل.
- مد كابلات الفايبر لـ 39 مدرسة ثانوية، وجار مد الكابلات لـ 7 مدارس أخرى.
- توزيع 4565 جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية.
- إنشاء مدرستين يابانيتين بمدينتى الطور وشرم الشيخ.
- تنفيذ 23 مدرسة صناعية و8 مدارس زراعية و15 مدرسة تجارية و4 مدارس فندقية.
- وضع حجر الأساس لفرع جامعة السويس بمدينة الطور فى مارس 2021.
- بدء الدراسة بجامعة الملك سلمان فى عام 2020/2021، والتى تضم 3 أفرع بمدن شرم الشيخ والطور ورأس سدر.
- التكلفة التقديرية لإنشاء أول مستشفى جامعى تعليمى بمدينة الطور تتراوح ما بين 250 لـ 500 مليون جنيه.
- إجمالى عدد المواقع الثقافية التى تم تطويرها بسيناء 26 موقعًا، وذلك خلال الفترة من 2016 لـ2021، أبرزها تطوير قصر ثقافة العريش وافتتاحه بعد إغلاق استمر لأكثر من 10 سنوات.
- إنشاء وتطوير 13 مستشفى و42 وحدة صحية حتى أكتوبر 2020.
- تشمل منظومة التأمين الصحى في سيناء 7 مستشفيات و24 وحدة ومركزًا طبيًا، وقد تم تسجيل 92.8 ألف مواطن بالمنظومة بنسبة 88.5% من سكان المحافظة.
- إنشاء 60 ملعبًا خماسيًا داخل المدن والتجمعات البدوية ومراكز الشباب.
- تطوير 30 مركزًا للشباب وبلغت تكلفة إنشاء المدينة الرياضية والشبابية بشرم الشيخ نحو 317.5 مليون جنيه، بينما وصلت تكلفة إنشاء صالة العريش نحو 92 مليون جنيه.
- بلغت تكلفة إنشاء الصالة المغطاة بشرم الشيخ نحو 55 مليون جنيه.
- بلغت تكلفة تطوير ستاد الطور بجنوب سيناء نحو 10.5 مليون جنيه.
- وصلت تكلفة إنشاء مضمار الهجن الدولى (لسباق الجمال) نحو 5 ملايين جنيه.
- وصل عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 18.1 ألف أسرة مستفيدة حتى مارس 2021 بإجمالى دعم نقدى موجه للمستفيدين بلغت قيمته نحو 181.1 مليون جنيه.
- وصل عدد المستفيدين من نقاط صرف الخبز إلى نحو 213.5 ألف مستفيد.
- عدد المستفيدين من البطاقات التموينية إلى نحو 338.9 ألف مستفيد، وذلك حتى مارس 2021.
- صرف 11 مليون جنيه خلال المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا.
- تسليم 2284 بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة وتخصيص7 مكاتب تأهيل لذوى الإعاقة.
- صرف 4.1 مليار جنيه كتعويضات لأهالى شمال سيناء عن المواجهات الأمنية لمكافحة الإرهاب خلال الفترة من أكتوبر 2015 حتى مارس 2021.