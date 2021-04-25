إرهابيون يستولون على مدينة في نيجيريا

محمد الفلاح - الأحد 25 أبريل 2021

قتل 11 مدنياً على الأقلّ في مدينة بشمال شرق نيجيريا استولى عليها ارهابيون تابعون لتنظيم "داعش" في غرب إفريقيا.



وقال المسؤول المحلّي في مدينة غيدام علي كولو كاشالا لوكالة فرانس برس، الأحد، إنّ الارهابيين وصلوا إلى المدينة على متن ثماني عربات مزوّدة بمدافع رشاشة قبيل حلول وقت الإفطار، مساء الجمعة واستولوا عليها.

وأضاف "فقدنا 11 شخصاً في الغزو الإرهابي، والمسلّحون ما زالوا في المدينة".

من جهتهما قال اثنان من سكّان المدينة، إنّ المدنيين الأحد عشر قتلوا في قصف جوّي طال منزلين في المدينة ونفّذته مقاتلة تابعة للجيش النيجيري أثناء استهدافها للإرهابيين.

ولم يدل الجيش النيجيري باي بيان يوضح ما حصل في المدينة.

وبحسب سكّان فقد أغلق الجيش الطريق المؤدّي إلى خارج البلدة ومنع السكّان المذعورين من مغادرتها، ممّا دفع بالبعض منهم للتوجّه نحو الأدغال بينما استقلّ آخرون قوارب أقلّتهم إلى الضفّة الأخرى من النهر.

ويعاني شمال شرق نيجيريا من أعمال عنف منذ أن شنّت جماعة بوكو حرام المتطرّفة تمرّداً مسلّحاً في 2009.

وفي 2016 انشقّ تنظيم داعش في غرب إفريقيا عن بوكو حرام وأصبح يمثّل أكبر تهديد ارهابي في نيجيريا.

وأسفر الصراع منذ اندلاعه في 2009 عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص وتهجير مليونين آخرين