لهذا السبب.. المغرب يستدعي سفير إسبانيا

محمد الفلاح - الأحد 25 أبريل 2021

استدعت المملكة المغربية السفير الإسباني لديها لإبلاغه أسف وإحباط الرباط بشأن استضافة بلاده على ترابها زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.



وأكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وفقا للعين ، أنه قد تم استدعاء السفير الإسباني بالرباط إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإبلاغه بهذا الموقف وطلب التفسيرات اللازمة بشأن موقف حكومته.

وفي نفس السياق، عبرت المملكة المغربية، عبر خارجيتها، عن أسفها وإحباطها لموقف الجارة الشمالية إسبانيا، باستضافتها غالي زعيم جبهة البوليساريو، المتهم بارتكاب جرائم حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأورد البيان أن "المغرب يعرب عن إحباطه من هذا الموقف الذي يتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار، والذي يهم قضية أساسية للشعب المغربي ولقواه الحية، وموقف إسبانيا يثير قدرا كبيرا من الاستغراب وتساؤلات مشروعة".

وفي نفس السياق، تساءل بيان الخارجية عن السبب وراء السماح لغالي بدخول التراب الإسباني مستخدما جواز سفر مزور، فيما لم تقم السلطات الإسبانية بإخطار نظيرتها المغربية.

وفي نفس السياق، تساءلت الدبلوماسية المغربية عن الأسباب وراء عدم تحرك السلطات القضائية الإسبانية، على الرغم من الشكايات المتعددة ضد غالي، والتي تم توجيهها إلى محاكم مختلفة من طرف ضحاياه.

ووصل غالي الأسبوع الماضي إلى الأراضي الإسبانية لتلقي العلاج، مُستخدما بذلك هوية مُزورة باسم "محمد بنبطوش"، خوفاً من مُلاحقة قضائية تعود لعام 2008.

وعام 2008 رفعت فعاليات حُقوقية دعوى قضائية لدى محاكم إسبانية، تتهم غالي و25 آخرين في جبهة البوليساريو بالضلوع في جرائم الاغتيال، العنف، الاعتقال القسري، الإرهاب، التعذيب والاختفاء.

وفي عام 2013، أصدر القاضي الإسباني بابلو روز مذكرة قضائية وجهت الاتهام بشكل رسمي إلى غالي، لكن زعيم البوليساريو لم يمتثل للدعوى، وطالب محامون مغاربة بإسبانيا القضاء هناك بتفعيل مذكرة التوقيف الصادرة في حق غالي.