شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يكشف أسباب حريق " ابن الخطيب" وإيقاف وزير الصحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عزا الرئيس العراقي برهم صالح اسباب حادثة مقتل وجرح عشرات النزلاء في مستشفى ابن الخطيب ببغداد امس إلى الفساد وسوء الإدارة.

وأكد الرئيس صالح في بيان صحفي دعمه للقرارات الصادرة عن الحكومة ومجلس النواب بضرورة فتح تحقيق فوري في أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المقصرين, داعيا إلى اجراء مراجعة شاملة وجادة لاداء المؤسسات الصحية لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث.

وكان حريق قد أندلع في وحدة العناية المركّزة في مستشفى ابن الخطيب جنوب شرق العاصمة بغداد الليلة الماضية أسفر عن وفاة 82 شخصاً واصابة 110 آخرين" بحسب وزارة الداخلية العراقية".

من جانبه، امر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم باجراء تحقيق فوري بملابسات الحادث الذي وصف بالمأساوي, ومحاسبة جميع المقصرين, كما وجَّه بإعلان الحداد على ارواح ضحايا المستشفى،

كما دعت رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة خاصة يوم غد الاثنين لمناقشة اسباب وتداعيات الحادث .

فيما قرر مجلس الوزراء العراقي خلال جلسة استثنائية عقدها اليوم، كف يد وزير الصحة ومحافظ بغداد ومديرعام صحة بغداد - الرصافة وإحالتهم إلى التحقيق, وذلك على خلفية حادث الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب بشرق بغداد الليلة الماضية واسفر عن مقتل وجرح العشرات.

وافاد بيان صادر عن مجلس الوزراء بأن المجلس ناقش في جلسته الاستثنائية التي رأسها مصطفى الكاظمي الحادث المأساوي, وقرر اجراء تحقيق في ملابساته من قبل لجنة حكومية برئاسة وزير الداخلية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين على ان تقدم تقريرها بنتائج التحقيق الى المجلس في غضون خمسة لأيام.