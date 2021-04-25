الكاظمي يدعو للتكاتف ورفض المزايدات السياسية بالكوارث الوطنية

بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى التكاتف ورفض المزايدات السياسية بالكوارث الوطنية.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، إنه "نواصل سلسلة اجتماعات بدأت في لحظة فاجعة مستشفى ابن الخطيب وحتى الآن، كجزء من واجب الحكومة في تحديد المقصرين ومحاسبتهم أيّاً كانت عناوينهم، وكذلك رعاية الضحايا وعوائلهم، ومنع تكرار مثل هذه الأحداث المؤلمة".



وأضاف "ندعو الجميع إلى التكاتف والتضامن ورفض المزايدات السياسية بالكوارث الوطنية".

