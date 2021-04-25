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قتلت شخص وسرقته مبلغاً مالياً ومخشلات ذهبية.. اعتقال عصابة في كركوك

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة إجرام كركوك، اليوم الأحد، إلقاء القبض على عصابة للسطو المسلح بعد ٢٤ ساعة من تنفيذ الجريمة.
وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، انه "تمكنت مفارز مكافحه إجرام كركوك من إلقاء القبض على عصابة للسطو المسلح بعد قيامها بالسطو على إحدى الدور السكنية في منطقة دوميز وسرقة مبلغ قدره (١٠)ملايين دينار، ومخشلات ذهبية، وأجهزة موبايل، وطعن صاحب الدار".

وأضافت "حيث شرعت مفارز قسم مكافحة الإجرام بالبحث والتحري، وتم كشف عن العصابة المكونة من أربعة متهمين خلال (٢٤) ساعة ومن خلال التحقيق معهم اعترفو بارتكابهم عدة جرائم سطو مسلح داخل المدينة".

واشارت المديرية إلى، انه "تم تصديق أقوالهم ابتدائيا وقضائيا وأجري كشف الدلالة على محل الحادث من قبل قاضي التحقيق، وتم توقيفهم وفق المادة (٤٤٤)من قانون العقوبات".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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