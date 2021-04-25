قوة من الرد السريع تصل ديالى لضبط الأمن.. والأهالي يرحبون (صور)

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "حسب توجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي، يواصل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية و وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ، تواجدهما الميداني في محافظة ديالى، وذلك للإشراف على سير التحقيقات الجارية بشأن حادث قرية الجيزاني في ناحية العبارة ضمن قضاء بعقوبة".وأشار البيان إلى "عقد سلسلة من اللقاءات والمباشرة بمجموعة جولات بهدف الوصول إلى منفذين هذه الجريمة وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل ويكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين" .

وبينت الوزارة، أن "قوة من فرقة الرد السريع وصلت إلى هذه الناحية لتعزيز الأمن والاستقرار وباشرت بالانتشار هناك، وسط ترحيب من أهالي قرية الجيزاني، وباشرت هذه القوة بمسك الأرض والواجبات المناطة بها خلال هذه المرحلة".

يشار إلى أن الأسبوع الماضي، شهد وقوع جريمة نفذها تنظيم داعش الإرهابي في قرية الجيزاني في ديالى أسفرت عن مقتل وجرح نحو 6 أشخاص بينهم شقيقين.