انت الان تتابع خبر سلطنة عمان ترسل برقية تعزية إلى العراق بشأن فاجعة أبن الخطيب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أرسل سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، في ضحايا حادث الحريق الذي نشب في مستشفى أبن الخطيب ببغداد.