انت الان تتابع خبر سلطنة عمان ترسل برقية تعزية إلى العراق بشأن فاجعة أبن الخطيب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أرسل سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، في ضحايا حادث الحريق الذي نشب في مستشفى أبن الخطيب ببغداد.
وقال بن طارق في برقيته، أطلعت عليها الخليج 365، إنه "يتقدم بخالص تعازيه وصادق مواساته لرئيس جمهورية العراق، وأسر الضحايا والشعب العراقي الشقيق، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويُسكنهم فسيح جناته ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل".
ومساء أمس السبت، وقع حادث حريق في مستشفى أبن الخطيب المخصص لمرضى جائحة كورونا في العاصمة بغداد، أسفر عن وقوع العشرات من الضحايا بين شهيد وجريح.
ومساء أمس السبت، وقع حادث حريق في مستشفى أبن الخطيب المخصص لمرضى جائحة كورونا في العاصمة بغداد، أسفر عن وقوع العشرات من الضحايا بين شهيد وجريح.