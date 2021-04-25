تكليف بشير الحداد بمراقبة عمل اللجنة التحقيقية بشأن حادثة أبن الخطيب

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي، ترأسا اليوم الاحد، اجتماعا مشتركا ضم عددا من الوزراء والنواب، بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد حسن الكعبي، جرت خلاله مناقشة حادثة مستشفى ابن الخطيب، والاجراءات الحكومية المتخذة بشأنها".وتوعد الكاظمي، خلال الاجتماع، "بمحاسبة جميع المقصرين الذين تسببوا بهذه الفاجعة، وانهم سينالون جزاءهم العادل، مشددا على ان الاهمال يعد جريمة لا يمكن السكوت عليها ويحاسب عليها القانون"، مؤكداً على أهمية "المصداقية في كل خطوة يخطوها المسؤول".

كما قررت رئاسة مجلس النواب خلال الاجتماع، وفقاً للبيان، "تكليف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور بشير حداد كعضو لمراقبة عمل اللجنة الحكومية المشكلة بخصوص حادثة مستشفى ابن الخطيب ومتابعة اجراءات التحقيق".

