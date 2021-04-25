الكاظمي والحلبوسي يجتمعان مع الصحة النيابية لتحديد المقصرين بشأن 'الفاجعة'

وقال مكتب الحلبوسي في بيان حصلت الخليج 365 على نخة منه، إن "اجتماعاً عقد بين رئاسة مجلس النواب وأعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي واللجنة التحقيقية في حادث حريق مستشفى ابن الخطيب؛ لتحديد المقصرين ومحاسبتهم".وسبق ذلك اجتماعاً عقد بين الحلبوسي والكاظمي لمناقشة الحادثة ذاتها.

ومساء أمس السبت، وقع حادث حريق في مستشفى أبن الخطيب المخصص لمرضى جائحة كورونا في العاصمة بغداد، أسفر عن وقوع العشرات من الضحايا بين شهيد وجريح.

