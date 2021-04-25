كارثة "ابن الخطيب".. إحالة وزير الصحة ومحافظ بغداد للتحقيق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، وزير الصحة حسن التميمي ومحافظ بغداد محمد جابر ومدير صحة الرصافة إلى التحقيق.

وأطلقت دعوات في العراق إلى استقالة المسؤولين بعد مصرع 82 شخصا الأحد في حريق في مستشفى مخصص لمرضى كورونا في بلد يعاني من نظام صحي متهالك منذ عقود.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه إن "الكاظمي ترأس جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، خصصت لمناقشة الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب".

وأوضح البيان أن الكاظمي وخلال الجلسة وجه بـ"إجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من وزير التخطيط، ووزير العدل، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب/عضو مراقب".

وأصدر الكاظمي بحسب البيان أمراً بـ"سحب يد وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير عام دائرة صحة الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي وإحالتهم إلى التحقيق".

وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع على أن "ينجز التحقيق خلال خمسة أيام، ويقدم التقرير أمام مجلس الوزراء، ويمكن الاستعانة بخبراء في مجال الداخلية والصحة.

وفي وقت سابق من اليوم، ترأس رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اجتماع لجنة الصحة البرلمانية لمناقشة حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، المخصص لمرضى كورونا.

وفي بيان أصدرته رئاسة مجلس النواب يوم أمس، أكدت فيه أنها "تابعت رئاسة مجلس النواب الحادث المفجع في مستشفى ابن الخطيب، والذي أدى إلى وقوع ضحايا وإصابة عشرات المرضى الراقدين في المستشفى".

وأضافت: "إذ تعبِّر رئاسة المجلس عن بالغ ألمها للخسائر البشرية البالغة من ضحايا ومصابين، فإنها تدعو لجنة الصحة والبيئة النيابية إلى اجتماع عاجل لممارسة الدور الرقابي مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة، للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه الفاجعة، ومحاسبة الجهات والشخصيات المقصرة وتقديمهم إلى العدالة، وكذلك متابعة إسعاف المصابين بسبب الحريق وعلاجهم داخل وخارج العراق وتعويض ذوي الضحايا".

وفي وقت متأخر من يوم أمس السبت، أفاد مصدر في حديث لـ"الخليج 365"، بمقتل وإصابة 45 شخصاُ باندلاع حريق في مستشفى ابن الخطيب، داخل الطابق المخصص للإنعاش الرئوي، في العاصمة العراقية بغداد.