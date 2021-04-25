مصر تؤكد للمبعوث الأممي لليمن رفضها استهداف الحوثي للسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبلغت مصر المبعوث الأممي في اليمن رفضها القاطع لاستهداف مليشيا الحوثي للسعودية، مؤكدة سعيها لاستئناف الحوار بين الأطراف اليمنية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري الأحد، بالقاهرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث.



وأكد بيان للخارجية المصرية أن الوزير شكري أكد على موقف مصر الراسخ من دعم كافة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية يُلبي طموحات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية، وينهي أزمته الإنسانية الممتدة.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية أعاد التأكيد على الموقف المصري الثابت إزاء دعم الشرعية الحالية، ودعم وحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتشديد على أن أمن واستقرار اليمن يُمثل أهمية قصوى للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية بصفة عامة، فضلاً عما يُمثله أمن وحرية الملاحة في مضيق باب المندب من أهمية خاصة للأمن القومي المصري.

ولفت البيان إلى أن شكري أكد رفض مصر القاطع وإدانتها للهجمات الحوثية المستمرة على الأراضي السعودية ودعم القاهرة للرياض في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أمنها القومي، وكذا مساندة مصر وترحيبها بالمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية.

بدوره، أطلع جريفيث وزير الخارجية المصري على آخر مستجدات المشهد اليمني ورؤيته لمستقبل الأوضاع في اليمن، مؤكدا مساعيه لتحقيق وقف لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية بهدف التوصل لتسوية شاملة ومُستدامة للأزمة اليمنية.

واتفق الطرفان، طبقا لبيان الخارجية، على مواصلة التشاور في المرحلة المقبلة بما يُحقق مصلحة اليمن وتطلعات شعبه.