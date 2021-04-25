زيارة الدبيبة لبنغازي.. خطوة لتضميد الجراح وحلحلة ملفات هامة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة نواب ووزراء الحكومة للاجتماع غدا في بنغازي، في زيارة هي الأولى للمدينة منذ توليه منصبه.

ومن المقرر أن يجري رئيس الحكومة جولة ميدانية في عدد من المناطق والمؤسسات، والأماكن المتضررة من الحرب في المدينة لتفقد أحوالها، بحسب الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، الذي أكد أن الدبيبة سيعقد لدى وصوله مدينة بنغازي مؤتمرا صحفيا مع نائبه حسين القطراني.

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وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن زيارات الحكومة للمدن الليبية مهمة ومبرمجة ضمن برنامج العمل الحكومي، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يتطلب أي ضغط، وهو أمر طبيعي ولا بد منه.



رسائل طمأنة

محمود زاقوب المحلل السياسي الليبي، قال في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن زيارة الدبيبة والتي تعد الأولى لمدينة بنغازي تم التحضير لها بشكل جيد، مؤكدا أن رئيس الحكومة سيبعث برسائل طمأنة في كل الاتجاهات.

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وأوضح المحلل السياسي الليبي أن زيارة الدبيبة تأتي في توقيت مناسب، بعد حملة التصيد في الجمل والكلمات التي تناقلتها الألسنة بشأن مدينة بنغازي، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة بل الدولة بأسرها في مرحلة مخاض عسير، فالمتربصون بالحكومة كثر، خاصة أولئك الذين يسعون لإفشال خطوة الانتخابات.

توحيد المؤسسات

وتوقع زاقوب أن تلقى زيارة بنغازي صدى إيجابيا، إذا ما خرجت بخطوط واضحة تسد بعض المطالب لسكان المدينة وإقليم برقة بشكل عام، مشيدا بمستشاري الدبيبة الذين يستطيعون قراءة وفهم الذهنية الليبية بشكل جيد، ما دفعهم للتخطيط لهذه الزيارة في هذا التوقيت.

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وأشار إلى أن الزيارة ستسهم في حلحلة ملف المصالحة الوطنية، فهي ستساعد في تخفيف الاحتقان وتقليل مستوى التجاذبات، ما سيسهم بالتأكيد في وضع لبنات لملف المصالحة الوطنية.

وأكد أن توحيد المؤسسات ذات الطابع العسكري هي المعضلة الأثقل والأصعب أمام هذه الحكومة وما يليها، لأن المشكلة الليبية أمنية في أغلب جوانبها، مشيرا إلى أنه رغم الخطوات التي اتخذتها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) إلا أنها تظل في جانب الأقوال ولم تتحول إلى أفعال بعد.

إعادة الإعمار

أميمة باوي، الحقوقية الليبية في بنغازي، اعتبرت زيارة الدبيبة مهمة، مشيرة إلى أن المسؤول يجب أن يزور كل المدن الليبية، مع وجود الخصوصية لمدينة بنغازي.

وأوضحت الحقوقية الليبية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مدينة بنغازي تحتاج لإنجاز الكثير في ملف إعادة الإعمار والنازحين، بالإضافة إلى مطالب عاجلة تحتاجها المستشفيات والجامعة في المدينة، إلا أنها لم تتوقع الكثير من الحكومة، بسبب عدم استلامها الميزانية المخصصة لها حتى الآن، بعد رفضها من مجلس النواب.

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وأشارت إلى أن إحداث أي تغيير في ملف الخدمات بمدينة بنغازي، يقع على عاتق وكلاء الوزراء والوزراء في الحكومة الليبية، وكله يتوقف على إقرار الميزانية.

ملف المصالحة

وطالبت الحقوقية الليبية الحكومة الليبية بإيلاء ملف المصالحة أولوية كأحد إجراءات الثقة، مع مراعاة عدم الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن الملف الحقوقي ملف كبير، على المجلس الرئاسي وضعه ضمن أولوياته وليست فقط الحكومة.

وفي مارس/آذار الماضي، منح مجلس النواب الليبي، الثقة لحكومة الدبيبة الذي كثّف من جولاته المحلية في معظم المدن الليبية التي غابت عنها مدينة بنغازي، ما أثار عددا من التساؤلات، حسمتها الحكومة بإعلانها عن الزيارة المرتقبة.

وسلمت الحكومة الليبية المؤقتة في بنغازي برئاسة عبدالله الثني في 23 مارس/آذار الماضي، سلطاتها إلى حكومة الوحدة الوطنية الجديدة بحضور نائب رئيس الوزراء حسين القطراني ووزير الداخلية خالد مازن وعدد من الوزراء.

وأكد نائب رئيس الحكومة الليبية القطراني حينها أن مرحلة الانقسام انتهت، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية وجدت لخدمة المواطنين كافة.