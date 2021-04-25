الأردن يأمل بإلغاء كل أنواع الحظر في الأول من يوليو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام صخر دودين الأحد إن بلاده تأمل بالوصول إلى "صيف آمن" وإلغاء كل أنواع الحظر والإغلاقات في الأول من تموز/يوليو المقبل.

وقال دودين، وهو المتحدث الرسمي بإسم الحكومة في إيجاز صحافي "لدى الحكومة خطة بعيدة المدى تتضمن فتح القطاعات كاملة والغاء كل انواع الحظر والإغلاق والعودة الى الحياة الطبيعية والوصول إلى صيف آمن، هذه الخطة من المؤمل لها أن تبدأ في الاول من تموز/يوليو المقبل".

واضاف "من اجل الوصول الى هذا الصيف الآمن لابد للناس أن يقبلوا على أخذ اللقاحات، وهي موجودة ومتعاقد على كميات كبيرة منها تفوق العشرة ملايين مطعوم ودفعنا أثمانها، كل مانطلبه هو ان تزيد كثافة إقبال الناس على أخذ المطاعيم".

وأكد دودين إن "الحكومة ومن اجل زيادة عمليات التطعيم زادت عدد فرق التطعيم المتنقلة من 25 فرقة إلى 125 فرقة متنقلة لكي تذهب وتطعم القطاعات المختلفة".

وبحسب الوزير "فقد تم حتى الآن تطعيم مليون و200 الف شخص وهذا أمر جيد ولكننا نأمل بتطعيم نحو ثلاثة ملايين شخص مع مجيء شهر حزيران/يونيو المقبل".

وخلص الى إن "عدد سكان الاردن يقدر بعشرة ملايين نسمة و(في الإجمالي) عدد الأشخاص الذين من المفترض ان يأخذوا المطاعيم ممن تزيد اعمارهم عن 19 عاما هم بحدود ستة ملايين و249 الف شخص".

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستتخذ "قرارات تخفيفية غدا"، مضيفا "ستسمعون أخبارا طيبة".

وتراجعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن خلال الأسابيع القليلة الماضي وسجلت السبت 1259 إصابة و49 وفاة بعد ان كانت بلغت ارقاما قياسية الشهر الماضي ووصلت الى أكثر من تسعة آلاف إصابة وأكثر من 100 وفاة في 22 آذار/مارس.

وفي الإجمالي سجل الأردن أكثر من 700 الف إصابة بفيروس كورونا و8615 وفاة.

وقررت الحكومة الأردنية في آذار/مارس الماضي اعادة فرض حظر التجول ايام الجمعة وزيادة ساعات حظر التجول الليلي ليصبح من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا (بدلا من العاشرة ليلا حتى السادسة صباحا).

كما قررت حينها غلق الحدائق العامة والنوادي الليلية والاكاديميات والأندية الرياضية بعد تسجيل ارقام قياسية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا.

واتخذ الأردن منذ آذار/مارس من العام الماضي جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوباء في البلاد حيث أغلقت الجامعات والمدارس وتم إعتماد التعليم عن بعد لمعظم المراحل التعليمية، فيما حظرت حفلات الزفاف ومجالس العزاء.

كما ألزم الأردن مواطنيه بوضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة وفرض غرامات على المخالفين شددها مؤخرا.

وبدأ الاردن في 13 كانون الثاني/يناير حملة تلقيح ضد فيروس كورونا، ومنح "تراخيص طارئة" لخمسة لقاحات هي: "سينوفارم" و"فايزر/بايونتيك" و"أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" و"سبوتنيك-في".