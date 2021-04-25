السيسي: مصر قادرةٌ على الحفاظ على مكتسبات السلام

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر قادرةٌ على الحفاظ على مكتسبات السلام الساعي للتقدم والازدهار.

وقال السيسي ، في كلمة اليوم بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء، إن "الحرب لم تكن أبداً غاية مصر، بل كان السلام هو الهدف الأسمى والغاية الكبرى".

وأشار إلى أن "ملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصاراً عسكرياً ودبلوماسياً، بل امتدت لتصبح نموذجاً خالداً لقهر اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة عسكرياً".

ولفت إلى أن "الاحتفال بتحرير سيناء إنما يولد قوة دفع متجددة للعمل على حماية كل شبر من أرجاء الوطن، وتحقيق طموحات وحقوق شعبه في حاضر زاهر ومستقبل مشرق ترفرف عالياً في سمائه رايات الحرية والكرامة، ويظلله الأمن والأمان، ويزدهر فيه البناء والتنمية والتقدم".

وأكد السيسي أن "معركة البناء والتنمية التي نخوضها اليوم جميعاً لا تقل في تحدياتها وقوتها عما واجهه الآباء والأجداد على مدار تاريخ أمتنا العظيم ، وتلك المعركة تلزمنا أن نصطف جميعاً حول الوطن، نحمي مقدراته ونصون مقدساته، من أجل تغيير الواقع الحالي".