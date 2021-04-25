شكرا لقرائتكم خبر عن المتمردون يبدون استعدادهم للالتزام بوقفٍ لإطلاق النار في تشاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجامين - أ ف ب

أعلن زعيم المتمرّدين التشاديين الذين يشنّون منذ أسبوعين هجوماً ضدّ القوات الحكومية ويتهمهم الجيش بقتل رئيس البلاد إدريس ديبي إتنو، استعدادهم للالتزام بوقف لإطلاق النار وتأييدهم للتوصل إلى حل سياسي.

لكن زعيم المتمرّدين محمد مهدي علي رئيس "جبهة التناوب والوفاق في تشاد"، أشار في الوقت نفسه، إلى أن الجيش التشادي ما زال يقصف قواته، وقال: "هذا الصباح تعرّضنا للقصف مرة أخرى"، وصرح مهدي علي: "أكّدنا استعدادنا للالتزام بهدنة، بوقف لإطلاق النار".

من جهته قال عزم برماندوا أغونا المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الذي أعلن تشكيله بعد وفاة الرئيس "إنهم متمردون، ولهذا السبب نقوم بقصفهم. نحن نخوض حرباً، هذا كل شيء".

وكان الجيش التشادي أعلن الاثنين أنّه دمّر رتلاً للمتمردين وقتل 300 منهم، وفي اليوم التالي، أعلن المتحدث باسم الجيش أن إدريس ديبي الذي كان على رأس ثالث دولة من أقل البلدان نمواً في العالم ويحكم منذ ثلاثين عاماً، توفي متأثراً بجروح أصيب بها في الجبهة خلال قيادته معارك ضد المتمردين في الشمال.

وأصبح نجل الرئيس الراحل الجنرال محمد إدريس ديبي (37 عاماً) قائدُ الحرس الجمهوري، رجلَ تشاد القوي الجديد على رأس المجلس العسكري الانتقالي الذي يضم 14 من الجنرالات الأكثر ولاءً لوالده، فيما رفض المتمردون بشكل قاطع هذا الانتقال وأعلنوا نيتهم السير إلى العاصمة.