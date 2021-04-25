شكرا لقرائتكم خبر عن مليار جرعة من لقاحات "كورونا" أعطيت حول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - أ ف ب

سُجّلت قرابة 900 ألف إصابة بفيروس كورونا في العالم خلال يوم واحد، في عدد قياسي خصوصاً بسبب الطفرة الوبائية في الهند، بينما تمّ إعطاء أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس في العالم.

ويُضاف إلى وفيات الوباء، ضحايا مآسٍ أخرى في الدول التي تتعرض أنظمتها الصحية لأكبر الضغوط، فبعد مصرع 13 مصاباً بكوفيد-19 يوم الجمعة في حريق في مستشفى في الهند، لقي 82 شخصاً حتى الآن حتفهم ليل السبت/الأحد في وحدة للعناية المركّزة في مستشفى ببغداد مخصّصة لعلاج مرضى كوفيد-19، جراء حريق مشابه كان سببه الإهمال.

وفي مناطق متفرقة من العالم، سُجّل أكثر من ثلث الإصابات الإضافية المعلنة خلال 24 ساعة، أي حوالى 340 ألفاً، على الأراضي الهندية، بحسب تعداد أعدّته وكالة فرانس برس السبت.

وأمام المستشفيات في المدن الهندية الرئيسية، تطول طوابير الانتظار المؤلفة من أشخاص ثَبُتت إصابتهم بالفيروس وأقاربهم القلقين، وفي عدد وفيات قياسي مؤلم على المستوى الوطني، توفي 2624 شخصاً جراء المرض خلال 24 ساعة في هذا البلد الذي يضم 1,3 مليار نسمة.

ويرفع هذين العددين عدد الإصابات إلى 16,5 مليوناً وحصيلة الوفيات إلى قرابة 190 ألفاً منذ بدء تفشي الوباء في الهند، ثاني دولة أكثر تضرراً بالفيروس بعد الولايات المتحدة.

وتغلق دول عدة حدودها أمام الهند، واعتباراً من الأحد، لن يتمكن سوى المواطنون الألمان من السفر من هذا البلد إلى ألمانيا، فيما أعلنت الكويت يوم السبت تعليق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى الأراضي الهندية.

وتوصي الولايات المتحدة بعدم السفر إلى الهند حتى للأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لكورونا، وعلّقت كندا من جهتها لمدة ثلاثين يوماً الرحلات القادمة من الهند وباكستان.