شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة وزير الدولة المصري للإعلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - أ ف ب

تقدم وزير الدولة المصري للإعلام أسامة هيكل باستقالته من منصبه، حسب ما قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء نادر سعد الأحد.

وقال سعد في بيان مقتضب نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء الأحد على فيسبوك، إن "أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تقدم باستقالته من منصبه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نظراً لظروف خاصة"، دون المزيد من التفاصيل.

وتولى هيكل وزارة الدولة للإعلام في كانون الأول/ديسمبر 2019 بعد إعادة الوزارة مرة أخرى إلى الحكومة، إذ كانت أُلغيت في حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى عام 2014.

وكان هيكل قد شغل هذا المنصب في عهد المجلس العسكري الذي تولى السلطة في البلاد عام 2011 عقب ثورة يناير.