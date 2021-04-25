شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة» ينظم بطولة رمضانية لليد باسم حمد أبو شبص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة الرياضي، إقامة بطولة رمضانية سنوية للمراحل السنية لكرة اليد، تحمل اسم المغفور له بإذن الله حمد أبو شبص، الإداري السابق لكرة اليد في نادي الشارقة.

وكشف جاسم محمد، عضو إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة، مشرف كرة اليد، تفاصيل البطولة التي تستمر حتى الأول من مايو/أيار المقبل، وتتكون من 34 لاعباً من المراحل السنية للنادي المسموح لهم بممارسة النشاط الرياضي، وفقاً للبروتوكول الصحي الرسمي، وتم تقسيمهم إلى 8 فرق على مجموعتين بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب،

واتخذ كل فريق مشارك اسم أحد نجوم فريق رجال كرة اليد الحاليين، الذين يعتبرون قدوة ونموذجاً ملهماً لأشبال النادي.

وجاءت أسماء الفرق كالتالي: فريق علي زين، وفريق محمد طاهر، وعلي ميرزا، وطارق شاهين، ومحمود فايز، وإبراهيم القرص، وفريق أحمد هلال، وفراس محمد.

وقال جاسم محمد: «تنظيم البطولة الرمضانية جاء وفاء لعطاء حمد أبو شبص، وتخليداً لذكراه، فقد كان المغفور له بإذن الله، من أبناء نادي الشارقة المخلصين، وكان من الإداريين المتفانيين في خدمة كرة اليد في النادي، وقبل ذلك كله، كان يتمتع بخلق رفيع ومحبة كبيرة داخل أسرة كرة اليد الشرقاوية، وأسرة كرة اليد الإماراتية».

وأوضح أن إدارة الألعاب الجماعية تولي اهتماماً خاصاً ودعماً كبيراً لهذه البطولة التي تحمل اسماً غالياً علينا في أسرة كرة اليد، لذلك شكلنا لجنة منظمة للدورة، مكونة من لجنة إدارية وطبية وإعلامية ولجنة للملاعب والنقليات، ومنسق عام للدورة، إضافة إلى إشراف ومتابعة فنية للفرق المشاركة من مدربي المراحل السنية في النادي.

وأضاف مشرف كرة اليد بقلعة الملك الشرقاوي: «تهدف البطولة الرمضانية أيضاً إلى إكساب لاعبي المراحل السنية، الخبرات من خلال التنافس بين الفئات المختلفة التي تم اختيارها بدقة من الفرق التي تتدرب بالفعل خلال الموسم الحالي 2020-2021.

ويشهد اليوم الأخير من الدورة إقامة مباراة بين مشرفي اللعبة والمدربين ولاعبي النادي السابقين، والإداريين، بحضور لاعبي المراحل السنية».