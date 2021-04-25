شكرا لقرائتكم خبر عن إيرلندا تنتقد "يويفا" لاستبعادها عن استضافة بطولة أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبلن - رويترز

انتقد مايكل مارتن رئيس وزراء إيرلندا الأحد، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب مطالبته بالحضور الجماهيري في مباريات بطولة أوروبا 2020 المؤجلة في ظل تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار في أنحاء من القارة.

وجاءت تصريحات مارتن بعد أيام قليلة من استبعاد دبلن من استضافة مباريات في البطولة القارية لعدم تقديمها ضمانات بتأمين حضور جماهيري بنسبة 25 في المئة على الأقل خلال المباريات، كما استبعد يويفا أيضاً مدينة بيلباو الإسبانية لنفس السبب.

وقال مارتن في مقابلة تلفزيونية: "بصراحة اعتقدت أن يويفا خارج الخدمة (لا يعمل) عندما وضع هذا الشرط أمام الدول".

وأضاف المسؤول الإيرلندي أن إلزام الدول بالحضور الجماهيري بهذا الشكل وفي هذا التوقيت "في رأيي هو قرار خاطئ".

وستقام بطولة أوروبا المؤجلة من العام الماضي بسبب كورونا خلال الفترة ما بين 11 يونيو/حزيران و11 يوليو/تموز المقبل.