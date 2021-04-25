سعيد بن مكتوم يتوج أبطال البادل تنس في دورة ند الشبا

زينت ميداليات عام الخمسين أعناق الرياضيين والرياضيات المشاركين في النسخة الثامنة من دورة ند الشبا الرياضية، وتوج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس الفائزين في البطولة الدولية للبادل تنس التي أقيمت لأول مرة ضمن فعاليات الدورة التي تنظم سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور خليفة خوري النائب الأول لرئيس اتحاد البادل تنس، وسعيد محمد المري الأمين العام لاتحاد البادل تنس.

سيطر الإسبان على فئة الرجال، حيث حصد الثنائي الإسبانيان أنتونيو فيرنانديز وجوزي أجارسيا ديسترو المركز الأول بعد تغلبهما على مواطنيهما الإسبانيين جافيير جارسيا مورا وجيمي مونوز إنريل اللذين حلا في المركز الثاني.

وفي فئة السيدات، فازت الإيطاليتان كيارا باباسينا وأوليا سوساريلو بالمركز الأول، بعد تغلبهما على الفرنسيتين جيسيكيا جينير وويندي بارسوتي اللتين حلتا في المركز الثاني بنتيجة 6-0 و 6-3، ويصل مجموع الجوائز التي يحصل عليها الفائزون في فئتي الرجال والسيدات إلى 45 ألف درهم.

وتقام الاثنين المباراة النهائية لفئة البرونز للرجال حيث يلتقي فريق «أنكل سعيد» الذي يضم الشيخ سعيد بن مكتوم وعبدالرزاق أحمد مع فريق الثنائي فرحان وحميد غانم الهاجري.

وتوج سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة وصلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة، وحسن المزروعي مدير الدورة، وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، ونايف جكة الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للدراجات، الفائزين في سباق الدراجات الهوائية الذي حافظ على مكانته ونجاحه منذ انطلاقة دورة ند الشبا الرياضية.

انتزع البلوشي المركز الأول في الأمتار الأخيرة من خط النهاية بزمن قدره 1:42:41:52 ساعة بعد صراع قوي مع خالد علي ثاني من فريق الشعفار جميرا الذي حل في المركز الثاني، وجاء سعيد حسن صفر من فريق شرطة دبي في المركز الثالث، يليه أحمد حسن البلوشي في المركز الرابع.

وشارك في السباق 350 دراجاً وجاء قوياً وسريعاً، وتجاوز معدل السرعة 51 كم في أغلب الفترات وأظهر الدراجون مستويات عالية، ويحصل الفائز بالمركز الأول في هذه الفئة على جائزة مالية قدرها 26400 درهم، والمركز الثاني على 20400 درهم، والثالث 14400 درهم، والرابع إلى التاسع على 4800 درهم.

وبنهاية سباق فئة المواطنين الهواة، اختتمت بطولة الدراجات الهوائية بدورة ند الشبا التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في 6 فئات للهواة والمحترفين من المواطنين والمقيمين من عمر 18 سنة فما فوق، وسباق فئة الهواة من المواطنات والفئة المفتوحة للسيدات وفئتين من أصحاب الهمم.